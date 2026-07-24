Поєдинок відбудеться в андеркарді великого вечора боксу, головною подією якого стане бій між британським боксером Ентоні Джошуа та албанцем Крістіаном Пренгою. Де подивитися бій, розповість 24 Канал.

Де дивитися бій Хижняк – Патрач

Початок основного карду запланований на 18:00 за київським часом.

В Україні пряма трансляція буде доступна на стрімінговому сервісі DAZN за системою PPV. Вартість перегляду становить 887 гривень без урахування вартості підписки на сервіс.

Для Хижняка це стане другим виступом серед професіоналів після успішного дебюту в березні цього року. Тоді українець завершив свій перший бій уже в першому раунді, нокаутувавши Вільмера Барона.

Майбутній суперник українця, виступає в напівважкій вазі та досі не зазнав жодної поразки на професійному рингу. На його рахунку вісім перемог, п'ять із яких він здобув нокаутом, а також одна нічия.

Нагадаємо, що цей поєдинок стане для Джошуа першим після трагічної ДТП в Нігерії, у якій загинули двоє його тренерів. Востаннє британець виходив на ринг у грудні 2025 року, нокаутувавши Джейка Пола, а невдовзі після цього потрапив в автомобільну аварію. Майбутній бій також стане етапом підготовки до протистояння з Тайсоном Ф'юрі, яке планують провести наприкінці 2026 року.