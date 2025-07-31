Александр Усик стал настоящей легендой бокса, трижды став абсолютным чемпионом мира в хевивейте и крузервейте. Личность украинского чемпиона активно обсуждают в социальных сетях.

Дэвид Хэй высказался относительно Александра Усика. В частности, легенда бокса рассказал, смог бы одолеть украинского боксера в гипотетическом поединке, сообщает 24 канал со ссылкой на Froch on Fighting.

Читайте также Бывший чемпион мира назвал боксера, с которым не стоит драться Усику

Что сказал Хэй о бое с Усиком?

Дэвид Хэй оценил собственные шансы победить праймового Александра Усика в своей лучшей форме. Легенда бокса отметил, что бой против украинского чемпиона был бы замечательным.

Бывший чемпион мира назвал победителя поединка. Дэвид Хэй в дерзком стиле заявил о том, одолел бы Александра Усика.

В своей лучшей форме, я думаю, что победил бы любого, кроме Холифилда. Он бы, б***ь, меня просто уничтожил,

– сказал Хэй.

Однако легенда бокса считает, что Александр Усик также мог бы победить его в поединке. Хэй назвал вариант, при котором украинский боксер вышел победителем в бою.

Вариант, при котором он переигрывает меня благодаря своей левосторонней стойке. Он очень умный, но я также вижу вариант, когда я просто попаду по нему правой рукой,

– добавил бывший боксер.

Напомним, что Александр Усик в последний раз дрался против Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион нокаутировал британского боксера в пятом раунде поединка на "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сообщалось о том, что Леннокс Льюис рассказал, благодаря чему можно победить Александра Усика в очном противостоянии. Легенда бокса назвал важный фактор.