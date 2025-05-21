Хулио Сезар Чавес поделился мыслями относительно боя между Канело и "Охотником". Более того, известный боксер назвал победителя адского противостояния, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

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Прогноз от Чавеса

Хулио Сезар Чавес сделал категорический прогноз на бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Мексиканец уверен, что Канело победит Охотника.

Чавес объяснил, что бой между Альваресом и Кроуфордом неравный. Ведь звездный американец впервые выступит в среднем весе.

Канело нокаутирует его в шестом или седьмом раунде. Кроуфорд – хороший боец, но весовые категории существуют не просто так. Это очень неравный бой. Кроуфорд – замечательный боец, но Канело – не его уровень. Кроуфорд идет за деньгами, а Канело нокаутирует его,

– сказал Чавес.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится 12 сентября 2025 года в Лас-Вегасе.

Ранее украинский боксер Арнольд Хегай сделал прогноз на бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфродом за "абсолют" во втором среднем весе.