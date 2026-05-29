"Это высмеивает бокс": экс-боксер раскритиковал слухи о бое Фьюри против Ибрагимовича

Экс-чемпион мира Дюк Маккензи резко раскритиковал современные тенденции в профессиональном боксе. Британского боксера возмутило, что медийные личности без всякого опыта получают громкие поединки.

Он выразил свое недовольство на фоне слухов о возможном поединке между бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри и известным футболистом Златаном Ибрагимовичем. Об этом он сообщил в комментарии для ютуб-канала iFL TV.

Что сказал Маккензи?

По словам Маккензи, подобные события полностью разрушают классическую систему рейтингов и обесценивают статус обязательных претендентов на титулы.

Бокс выходит из-под контроля. Сюда приходят ребята, которые никогда в жизни не дрались, и это не игра. Они получают огромные гонорары, и я их за это не виню. Но это высмеивает всю рейтинговую систему. Что вообще случилось с тем, чтобы пробиваться в топ-10?,

– заявил боксер.

Маккензи убежден, что для Фьюри такой поединок будет легким заработком перед потенциальным мегафайтом против Энтони Джошуа (Эй Джея), поскольку шведский футболист не имеет никаких шансов.

Фьюри выбирает Ибрагимовича, потому что этот парень его не побьет. Мне безразлично, какими боевыми искусствами Златан занимался раньше. Мы уже видели выходцев из ММА, кикбоксинга и футбола – они не являются бойцами мирового класса. Тайсону для победы даже не придется тренироваться. Он одолеет его с одной рукой за спиной, а все вокруг снова будут кричать, какой Фьюри великий,

– подытожил Маккензи.

Что известно о бое Ибрагимович – Фьюри?

21 мая 2026 года Ибрагимович обнародовал в своих соцсетях совместное фото с Фьюри, на котором они провели традиционную боксерскую "битву взглядов". Публикация сопровождалась громкой подписью: "Срочные новости! Все решено. 1 августа, Дублин, Ирландия. Сделаем бокс снова великим".

Тем временем Фьюри продолжает профессиональную карьеру в боксе. Его главным приоритетом на осень остается подписанный мегафайт против Энтони Джошуа, который запланирован на ноябрь на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.