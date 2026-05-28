Промоутер заинтриговал заявлением о бое Ибрагимовича с Фьюри

Футболист Златан Ибрагимович и боксер Тайсон Фьюри недавно выложили совместное фото. Это вызвало значительный интерес у пользователей соцсетей и поклонников бокса, которые начали обсуждать возможность их потенциального поединка.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе до конца года планирует провести промежуточный бой и не будет оставаться без ринга. Об этом сообщил промоутер Фрэнк Уоррен в интервью ютуб-каналу iFL TV.

Состоится ли бой Ибрагимовича с Фьюри?

По его словам, команда "Цыганского короля" сейчас ждет поединок Энтони Джошуа, который запланирован на 25 июля. В случае победы Эй Джея, британские боксеры должны провести долгожданный очный бой в ноябре. Однако длительная пауза может навредить Фьюри.

Похоже, что Тайсон также может провести бой, потому что я не хочу, чтобы он был вне ринга до ноября. Это было бы неправильно,

– отметил Уоррен.

Промоутер опроверг слухи о том, что соперником Фьюри станет экс-чемпион Энди Руис. В то же время на вопрос о вероятном медиафайте со шведской футбольной звездой Златаном Ибрагимовичем менеджер ответил лаконично: "Посмотрим".

Позже он с юмором прокомментировал этот анонс, добавив: "Он на самом деле будет драться с его отцом". Однако реальный промежуточный оппонент Тайсона будет серьезного уровня.

Это не будет Руис. Он хочет хорошего соперника, как в прошлый раз, узнаваемого соперника. Он хочет пройти его и оставаться в форме, чтобы иметь возможность драться с Эй Джеем,

– добавил менеджер.

Организаторы уже финализировали будущее шоу. Поединок Тайсона Фьюри состоится в Дублине, Ирландия. Промоутер заверил, что главные события вечера бокса уже утверждены, а билеты официально поступили в продажу.

Что дальше для Тайсона Фьюри?

В мае 2026 года футбольная звезда Ибрагимович и боксер супертяжелого веса Фьюри вызвали резонанс в сети, опубликовав совместное фото с так называемой "дуэли взглядов". В заметке было указано: "Срочные новости! Это произойдет 1 августа в Дублине, Ирландия" и добавлен хэштег #MakeBoxingGreatAgain.

Известно, что Фьюри планирует провести летом в Дублине промежуточный разогревательный поединок перед масштабным боем против Джошуа, который запланирован на ноябрь 2026 года на стадионе "Уэмбли". Сейчас имя его соперника на 1 августа официально не разглашается.