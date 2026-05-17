Невеста вышла замуж за 18-летнего боксера Ноя Прайса. Об этом сообщает People.

Как прошла свадьба дочери Тайсона Фьюри?

Остров Мэн, расположен в Ирландском море между Великобританией и Ирландией, позволяет заключать брак с 16 лет с согласия родителей. Именно поэтому на церемонии и праздновании присутствовали родители Венесуэлы. Свадебная вечеринка включала 18 подружек невесты, среди которых ее младшие сестры Валенсия и Афина, а также Бэмби Фьюри – дочь Томми Фьюри, и Молли Мэй Хейг.

Венесуэла прибыла к алтарю в сопровождении родителей, выбрав эффектное белое платье с кружевом, открытыми плечами и 15-метровым шлейфом. Больше всего гостей удивила ее обувь, вместо классических туфель она надела белые кроксы. Особого внимания заслуживает танец невесты с отцом под хиты My Guy и My Girl группы The Temptations.

Мать Венесуэлы, Пэрис Фьюри, поделилась кадрами подготовки к свадьбе, показав дочь в белой пижаме и роскошном халате с пышными рюшами.

Моя прекрасная девочка, я так горжусь тобой сегодня. Ты имела прекрасный вид,

– написала она.

После того как Тайсон проводил дочь к алтарю, он эмоционально отметил The Daily Mail: "Это было прекрасно. Она больше не Фьюри".

Жених Ноа выбрал классический образ – белый пиджак с черными лацканами, жилетку и черные брюки. Изюминкой вечера стал шестиярусный свадебный торт, который буквально достигал потолка банкетного зала.

На праздновании присутствовали съемочные группы Netflix, поэтому кадры церемонии, вероятно, покажут в реалити-шоу "At Home With The Fury".

Что известно о Тайсоне Фьюри?

Известный как "Цыганский король", Тайсон Фьюри получил мировую известность после триумфальной победы над Владимиром Кличко в 2015 году, когда неожиданно одолел легендарного украинского боксера единогласным решением судей в Германии. В его профессиональной карьере зафиксировано 35 побед (из них 24 нокаутом), 2 поражения и 1 ничью. В 2024 году Фьюри потерпел первые поражения, дважды уступив абсолютному чемпиону мира Александру Усику. Вместе с женой Пэрис он воспитывает семерых детей.