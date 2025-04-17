Украинец уступил на старте престижного турнира в Саудовской Аравии

Гран-при WBC и Riyadh Season в Саудовской Аравии начался. Среди украинцев на престижном турнире первым выступил Игорь Семончук.

Игорь Семончук стартовал с поражения на Гран-при WBC в Саудовской Аравии. Украинский боксер дрался против итальянца Мухамета Камили, сообщает 24 канал.

Читайте также Украинский боксер провел битву взглядов перед боем на Гран-при WBC: мощное видео

Досадное поражение

К сожалению, Игорь Семончук проиграл в первом поединке престижного турнира. Бой состоялся в полулегком весе.

Поединок между Игорем Семончуком и Мухаметом Камили длился все шесть раундов. Украинский боксер уступил итальянцу единогласным решением судей – 58-57, 59-55, 58-56.

Напомним, что Гран-при WBC проходит в Саудовской Аравии. Боксеры из 41 страны соревнуются в четырех весовых категориях. В каждом дивизион выступают 32 бойца.