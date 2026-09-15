"Конечная цель – красивое шоу": Макс Диденко о последнем бою Усика и поединке Фьюри – Джошуа

Мир бокса ожидает несколько чрезвычайно интересных поединков. Среди них – долгожданный бой между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, поединок Александра Усика с Деонтеем Уайлдером, а также потенциальная третья встреча украинца с Фьюри.

Мир бокса ожидает несколько чрезвычайно интересных поединков. Среди них – долгожданный бой между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, поединок Александра Усика с Деонтеем Уайлдером, а также потенциальная третья встреча украинца с Фьюри.

24 Канал пообщался с автором ютуб-канала "Тайк Майсон" Максом Диденко о фаворитах потенциальных противостояний, возможных соперниках боксеров, а также о том, какие из этих поединков действительно могут состояться, а какие останутся лишь на уровне разговоров.

Джошуа – Фьюри: команды пока не согласовали место боя

Около 10 лет назад Фьюри и Джошуа стремительно взлетели на вершину. В конце 2015 года Фьюри сенсационно победил Владимира Кличко, а в 2016-м Джошуа завоевал свой первый титул чемпиона мира по версии IBF. С тех пор болельщики ждали их очного противостояния.

Ближе всего к организации боя боксеры были в 2021 году – стороны даже подписали контракт на поединок в Саудовской Аравии. Однако американский суд обязал Фьюри провести третий бой с Деонтеем Уайлдером. Пока британец боксировал с американцем, Джошуа защищал свои титулы против Усика и потерпел поражение. Впоследствии Усик победил Джошуа во второй раз, окончательно отложив перспективу "Битвы Британии".

В начале 2026 года Фьюри возобновил карьеру после очередного решения завершить выступления. После почти двухлетнего перерыва и двух поражений от Усика в 2024 году британец вернулся на ринг и победил Арсланбека Махмудова в Лондоне и опытного поляка Мариуша Ваха в Таиланде.

Джошуа также вернулся к выступлениям в 2026 году после длительной паузы и восстановления после травм. Первый бой года он завершил победой, нокаутировав Кристиана Пренгу уже во втором раунде. До этого, в конце 2025 года, в Нигерии произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое его тренеров.

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Фото Getty Images

Теперь команды боксеров работают над организацией долгожданного противостояния. Приоритетными датами называют 4 или 11 декабря, хотя окончательной договоренности о проведении боя пока нет. Ранее среди возможных дат также фигурировало 20 ноября.

В то же время остается открытым вопрос о месте проведения боя. По словам Диденко, команда Фьюри согласилась провести поединок в США – именно этого хочет организатор Турки Аль-Шейх. В свою очередь, команда Джошуа продолжает настаивать на проведении боя в Великобритании.

На сегодняшний день нет окончательного ответа, состоится ли этот бой. Все его с нетерпением ждут, все очень хотят увидеть его в конце года. Но нет 100% уверенности в том, что он состоится,

– сказал Диденко.

По его словам, среди потенциальных вариантов места проведения могут рассматриваться Уэльс или Ирландия. Однако окончательного решения относительно места и даты пока нет.

Джошуа еще не приступил к подготовке

Еще одной проблемой для организации боя может стать подготовка Джошуа. Фьюри, как утверждает Диденко, уже давно готовится к возможному поединку, тогда как его потенциальный соперник еще не начал тренировочный лагерь.

Его команда еще не собралась, и пока ничего не началось. Учитывая, что на подготовку требуется около трех месяцев, не факт, что они вообще успеют провести этот бой в декабре,

– отметил он.

Он также поделился своим прогнозом на потенциальный поединок. По его мнению, Фьюри будет иметь преимущество над Джошуа.

Для меня фаворит в соотношении 60 к 40 – Тайсон Фьюри. Он, пусть даже попадает в нокдауны, пусть даже падает, но после этого встает и боксирует порой даже лучше. Зато Энтони Джошуа очень плохо выдерживает удары, а в супертяжелом весе, в частности против Тайсона Фьюри, это может оказаться очень важным,

– пояснил Диденко.

Среди других преимуществ Фьюри он назвал его подвижность, мобильность и более слаженную команду, с которой британец работает уже более пяти лет. По его словам, команда Джошуа, в которую входят украинские специалисты, пока не настолько хорошо взаимодействует с боксером.

Напомним, что главным "злодеем" британских чемпионов стал украинец Усик, который побеждал и Джошуа, и Фьюри.

Энтони Джошуа и Александр Усик / Фото Getty Images

Джошуа дважды уступал Усику в 2021 и 2022 годах, а Фьюри проиграл украинцу дважды в 2024 году. В то же время Джошуа потерпел поражение от Энди Руиса-младшего в 2019 году, но в реванше вернул себе титулы WBA, WBO и IBF. В сентябре 2024 года его досрочно победил Даниэль Дюбуа.

Среди самых известных соперников Фьюри – Деонтей Уайлдер, которого британец дважды нокаутировал после ничьей в первом бою, Диллиан Уайт и Дерек Чисора, которого Фьюри побеждал трижды.

Оба британца также имеют на счету совместную знаковую победу над легендой украинского бокса Владимиром Кличко.

Владимир Кличко и Тайсон Фьюри / Фото Getty Images

Что происходит с тренерским штабом Джошуа

В последнее время в СМИ начали обсуждать возможные изменения в тренерском штабе Джошуа накануне потенциального боя с Фьюри.

Британского боксера заметили в тренировочных залах его бывших наставников – Деррика Джеймса и Бена Дэвисона. Это породило предположения, что Джошуа может возобновить сотрудничество с одним из них.

В конце 2025 года Джошуа присоединился к тренировочному лагерю Усика, где его наставником стал известный украинский специалист Егор Голуб. Под его руководством британец провел два поединка, одержав досрочные победы над Джейком Полом и Кристианом Пренгой.

Энтони Джошуа и Егор Голуб / Фото из инстаграма Егора Голуба

В то же время работу команды критикуют, в частности, из-за действий угла во время августовского поединка с албанцем. Несмотря на победу, Джошуа дважды оказывался в нокдауне, что и стало поводом для критики. Представитель команды Усика Сергей Лапин, со своей стороны, назвал подобные упреки беспочвенной болтовней.

Впрочем, информацию об изменении тренерского штаба опроверг Диденко.

Он никуда не ушел. Пока что это все выдумки СМИ,

– сказал он.

Фьюри может в третий раз встретиться с Усиком

Если Фьюри не сможет договориться о поединке с Джошуа, у него может появиться другой громкий вариант – третий бой против Усика.

Как отметил Макс Диденко, Усик ранее заявлял, что планирует провести еще один бой в своей карьере. По мнению эксперта, украинец может рассматривать масштабный поединок с Фьюри как возможность завершить карьеру на высокой ноте и заработать значительные средства.

В то же время главной целью Фьюри и Джошуа пока остается проведение боя друг с другом. Если сторонам удастся договориться, третья встреча Усика и Фьюри, вероятно, утратит актуальность.

Все зависит от того, договорится ли Фьюри и Джошуа о своем поединке. Александр Усик объявил, что у него остался один поединок, и у него, как мне кажется, конечная цель – провести какое-то большое, красивое шоу и напоследок заработать много денег. Тайсон Фьюри входит в число тех боксеров, на которых можно заработать много денег,

– сказал Диденко.

По его словам, если переговоры между Фьюри и Джошуа завершатся безрезультатно, бой Усик – Фьюри-3 теоретически может состояться. В то же время у украинца есть и другие потенциальные варианты, среди которых поединок с Уайлдером.

Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото Getty Images

Усик – Уайлдер: возможный бой в 2027 году

Усик может провести следующий поединок против бывшего чемпиона мира Уайлдера. Наиболее логичным местом проведения потенциального боя на данный момент называют США, а ориентировочной датой – март 2027 года.

В то же время окончательной договоренности между сторонами пока нет. По словам Диденко, переговоры о возможном поединке между Усиком и Уайлдером уже велись, однако к окончательному согласованию условий стороны еще не пришли.

Для команды Усика Уайлдер на сегодняшний день является приоритетным вариантом для большого шоу в США. Там есть платежеспособная аудитория, можно собрать немаленькую арену, и люди пойдут, в том числе, и на Деонтея Уайлдера,

– сказал он.

По его словам, Усик не планирует выходить на ринг до конца 2026 года. При этом бой с Уайлдером не является единственным вариантом для украинца. Среди возможных альтернатив он назвал поединок против Тайсона Фьюри или реванш с Рико Верховеном.

Свой последний бой Усик провел в мае в Египте, где победил нокаутом в 11-м раунде известного кикбоксера Верховена. Уайлдер, в свою очередь, после серии неудачных выступлений вернулся к победам, одолев Дерека Чисору раздельным решением судей.

Александр Усик и Рико Верховен / Фото Getty Images

Потенциальный поединок с Уайлдером также может стать одним из последних в профессиональной карьере Усика. Главной целью украинца, по словам Диденко, является организация масштабного шоу, которое будет иметь большой коммерческий успех. В то же время он считает Усика явным фаворитом в возможном противостоянии. По его мнению, шансы украинца составляют примерно 80% против 20% у Уайлдера.

Единственный аргумент Уайлдера – это его мощный, сильный удар, такой пушечный. Но он очень заметный, и я думаю, что Александр сможет его нивелировать,

– отметил Диденко.

Для украинцев, конечно же, наибольший интерес вызывает последний бой Усика. В то же время противостояние между его бывшими соперниками также может привлечь внимание как украинской, так и мировой аудитории.