"Новый Майк" Тайсон грубо едва не забил насмерть ветерана бокса: видео разгромного боя
- Мозес Итаума победил ветерана бокса Майка Балогана техническим нокаутом в первом раунде боя за титул чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental в хевивейте.
- Итаума остается непобедимым с 12 победами на профессиональном ринге, из которых 10 – нокаутом.
- Бой состоялся в шотландском городе Глазго, и Итаума был моложе своего соперника на 21 год.
- Промоутер Фрэнк Уоррен сообщал, что Итаума может подраться с Александром Усиком до конца 2025 года.
Мозес Итаума провел бой против ветерана бокса Майка Балогана. "Новый Майк Тайсон" был моложе своего соперника аж на 21 год.
Встреча состоялась в шотландском городе Глазго, а на кону стоял титул чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental в хевивейте. Уже с первых секунд Мозес Итаума прогнозируемо захватил инициативу на ринге, что привело к нокдауну Майка Балогана уже в первом раунде, пишет 24 Канал.
Смотрите также Непобежденный украинский супертяжеловес разбил соперника в первом раунде: эффектное видео
Разгромная победа Итаума
Если после первого нокдауна 41-летний ветеран бокса сумел восстановиться и продолжить бой, то уже в следующей 3-минутке 20-летний Итаума еще дважды всколыхнул опытного оппонента, которого положил лежать на канвас. Балоган пытался пойти в атаку, но Мозес подловил соперника.
Рефери решил досрочно закончить безжалостное избиение Балогана. Победа Итаума техническим нокаутом и в третий раз успешно защитил чемпионский пояс.
Видеообзор боя Итаума – Балоган
Мозес Итаума оформил свою 12-ю победу на профи-ринге (10 – нокаутом). 20-летний боксер до сих пор остается в статусе непобедимого бойца.
Напомним, что в середине мая текущего года известный промоутер Фрэнк Уоррен сообщал, что Итаума может подраться с Александром Усиком уже до конца 2025-го.