"Спаси его": известный тренер обвинил угол Итаумы в опасной ошибке в бою с Хрговичем

Британский тренер Барри Макгиган раскритиковал решение Бена Дэвисона во время поединка Мозеса Итаумы против Филипа Хрговича. По мнению специалиста, наставник британского боксера действовал слишком осторожно и слишком поздно отреагировал на ситуацию на ринге.

Бывший чемпион мира считает, что Дэвисону стоило гораздо раньше остановить бой и бросить белое полотенце, чтобы уберечь своего подопечного от серьезных травм. Свое мнение Макгиган высказал в эфире ютуб-канала Seconds Out.

"Стоял там, как дурак": Макгиган не сдерживал эмоций

Макгиган возмущен промедлением Дэвисона, который слишком долго наблюдал за избиением своего бойца в углу, вместо того чтобы вмешаться раньше и уберечь подопечного от лишних ударов.

Он стоял там, как дурак, и смотрел на парня. Тебе не нужно доводить своего бойца до унижения. Брось это е****е полотенце, когда он уже устал. Извините за ненормативную лексику, но он должен был остановить это,

– заявил тренер.

По его словам, главная задача тренера – защита здоровья бойца, особенно когда он уже не способен полноценно защищаться.

Это твоя работа. Твоя работа – защищать своего бойца превыше всего, потому что еще два удара могут стоить ему жизни. Когда твой боец совершенно измотан, уставший, его бросает из стороны в сторону – брось это чертово полотенце. Не колебайся, просто брось его. Спаси его, чтобы он смог вернуться. Вот что нужно было делать,

– сказал он.

Драматическая развязка в Лондоне

Напомним, что 29 августа на арене The O2 в Лондоне состоялся бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе. Хорват Хргович победил Итауму техническим нокаутом в 9-м раунде.

Рефери остановил поединок за секунду до того, как угол британца все же решился выбросить полотенце. К тому моменту Дэвисон уже долгое время просто держал его в руках.

Последствия запоздалого решения оказались тяжелыми: для Итаумы это стало первым поражением в карьере, а после остановки боя измученного боксера вынесли с ринга на носилках.

Несмотря на то, что Мозес уже требует немедленного реванша, его промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что сначала спортсмену необходимо длительное восстановление.