Новая звезда бокса угрожает планам Усика: что ждет украинского чемпиона

Александр Усик недавно объявил о планах по завершению карьеры, которые предусматривают три поединка. Согласно заявлению украинца, после боя с Рико Верховеном он хочет встретиться с обладателем титула WBO, который сейчас удерживает Фабио Уордли. Этот поединок потенциально может быть за звание абсолютного чемпиона мира.

Однако планы 39-летнего Усика срывает восходящая звезда мирового бокса Мозес Итаума, который накануне нокаутировал Джермейна Франклина. Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливери рекомендовал Чемпионскому комитету назначить Итауму обязательным претендентом на титул чемпиона.

Смотрите также Упал как шкаф: Итаума сочным апперкотом нокаутировал Франклина и приблизился к Усику

Как Итаума меняет ситуацию для Усика?

Глава WBO сообщил, что принял свое решение, взяв во внимание то, что Итаума возглавляет рейтинг организации, а также ярко нокаутировал Франклина. По словам Оливери, британец еще раз подтвердил свое положение в дивизионе как восходящей звезды.

Соответственно, я официально буду рекомендовать Чемпионскому комитету назначить Итауму обязательным претендентом на бой за пояс WBO в супертяжелом весе,

– сказал он.

Это решение может стать препятствием для Усика, который планировал встретиться с победителем боя Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа, которые проведут поединок уже 9 мая. Вероятно, победителю докажет проводить обязательную защиту пояса именно против Итаумы.

Что говорит промоутер об Итауме и Усике?

Фрэнк Уоррен, промоутер британца, в комментарии Bad Left Hook высказался о ситуации, которая сложилась в супертяжелом весе.

Во-первых, он анонсировал, что следующий поединок Итаумы состоится в июле и это будет "большой бой".

Во-вторых, Уоррен намекнул, что Усику придется защищать свои титулы, чтобы не потерять их. Именно поэтому, по словам промоутера, Мозес в 2026 году будет драться за титул чемпиона мира.

Усик сразится в Египте в июне. После этого боя его обяжут защищать титул WBC против Агита Кабаела. Если он этого не сделает, его лишат титула, а потом следующая организация обяжет его защищать свой пояс. Он должен проводить обязательные защиты, именно для этого они и существуют. Я достаточно уверен, что (Итаума – 24 Канал) будет драться за титул чемпиона мира в этом году. Очень уверен,

– заявил он.

Что дальше для Усика?