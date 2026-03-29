Однак плани 39-річного Усика зриває висхідна зірка світового боксу Мозес Ітаума, який напередодні нокаутував Джермейна Франкліна. Президент Світової боксерської організації (WBO) Густаво Олівері рекомендував Чемпіонському комітету призначити Ітауму обов'язковим претендентом на титул чемпіона.

Дивіться також Упав як шафа: Ітаума соковитим аперкотом нокаутував Франкліна та наблизився до Усика

Як Ітаума змінює ситуацію для Усика?

Глава WBO повідомив, що ухвалив своє рішення, взявши до уваги те, що Ітаума очолює рейтинг організації, а також яскраво нокаутував Франкліна. За словами Олівері, британець ще раз підтвердив своє становище у дивізіоні як висхідної зірки.

Відповідно, я офіційно рекомендуватиму Чемпіонському комітету призначити Ітауму обов'язковим претендентом на бій за пояс WBO у надважкій вазі,

– сказав він.

Це рішення може стати перешкодою для Усика, який планував зустрітися з переможцем бою Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, які проведуть поєдинок уже 9 травня. Ймовірно, переможцю доведеть проводити обов'язковий захист поясу саме проти Ітауми.

Що каже промоутер про Ітауму та Усика?

Френк Воррен, промоутер британця, у коментарі Bad Left Hook висловився про ситуацію, яка склалася у надважкій вазі.

По-перше, він анонсував, що наступний поєдинок Ітауми відбудеться у липні й це буде "великий бій".

По-друге, Воррен натякнув, що Усику доведеться захищати свої титули, щоб не втратити їх. Саме тому, за словами промоутера, Мозес у 2026 році битиметься за титул чемпіона світу.

Усик б'ється в Єгипті в червні. Після цього бою його зобов'яжуть захищати титул WBC проти Агіта Кабаєла. Якщо він цього не зробить, його позбавлять титулу, а потім наступна організація зобов'яже його захищати свій пояс. Він має проводити обов'язкові захисти, саме для цього вони і існують. Я досить впевнений, що (Ітаума – 24 Канал) битиметься за титул чемпіона світу цього року. Дуже впевнений,

– заявив він.

Що далі для Усика?