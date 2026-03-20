"Вытаскивать из могилы": нокаутер из Британии сделал заявление об Усике

Мозес Итаума поделился мыслями о вероятном бое с чемпионом мира Александром Усиком. Британский боксер рассказал, верит ли, что противостояние с украинцем в конце концов состоится.

В интервью The Ariel Helwani Show 21-летний спортсмен согласился, что его поединок против Усика никогда не состоится. Несмотря на это Итаума заявил, что планирует двигаться дальше.

Что Итаума сказал о бое с Усиком?

"Мы не будем плакать над разлитым молоком. Мы просто будем продолжать двигаться дальше", – сказал спортсмен.

Итаума отметил, что не будет расстраиваться или злиться из-за того, что не встретится с Усиком, ведь эта ситуация не находится под его контролем.

Если бы я мог это контролировать, я бы провел этот бой, а если нет, то что мне делать?,

– заметил боец.

Британец добавил, что Усик – это боец, который бывает раз в поколение, и именно поэтому он хотел бы иметь возможность провести поединок.

"Но если нет, то что мне делать? Вытаскивать его из могилы? Если это произойдет, то произойдет. Если нет, то не произойдет", – резюмировал Итаума.

Почему Усик не хочет драться против Итаумы?

Недавно 39-летнего чемпиона мира в комментарии The Ring заявил, что не планирует драться против Итаумы. Усик объяснил свое решение тем, что Мозес – это молодой боксер, которому он не хочет сломать карьеру.

Британец отреагировал на слова украинца, выразив сомнение, что Усик сможет его сломать. Более того, он вспомнил, что смог за минуту нокаутировал Диллиана Уайта и сомневается, что это удалось бы украинцу.

Британский журналист Аде Оладипо в своем подкасте отреагировал на высказывания обоих спортсменов. Он согласился со словами Усика, но не исключает, что их бой может состояться и даст толчок карьере британца.

"Мы видели такие бои в прошлом, когда опытный боксер выходил против молодого и будто нанес ему вред, и тот получал избиение. Просто сейчас надо сказать, что Александр Усик побил бы Мозеса", – заявил он.

Отметим, что Итаума провел только 13 боев на профессиональном ринге, хоть и выиграл все. По данным BoxRec, доля его побед нокаутом составляет 84%.

Что касается Усика, то следующий бой украинца состоится 23 мая в Гизе. Боксер проведет защиту титула WBC против Рико Верховена. Далее чемпион мира планирует встретиться с победителем боя Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа и в третий раз подраться с Тайсоном Фьюри.