Непобедимый нокаутер вызывает на бой Усика после яркой победы

Мозес Итаума 28 марта уверенно победил опытного американца Джермейна Франклина. Британец нокаутировал оппонента, после чего заявил о желании встретиться с Александром Усиком.

Итаума завершил бой против Франклина уже в 5 раунде, а затем очередной его соперник не смог пройти всю дистанцию поединка. В комментарии DAZN спортсмен рассказал о планах на следующий бой.

Что Итаума сказал о следующем бое?

Сначала Итаума вспомнил о 33-летнем хорвате Филиппе Хрговиче, который, по данным BoxRec, проиграл только один бой на профи-ринге и одержал 19 побед.

"Я бы хотел бой против Хрговича, но, очевидно, он делает свое дело", – заявил 21-летний британец.

После этого Мозес вспомнил об объединенном чемпионе в супертяжелом весе – Усике. Сейчас чемпион из Украины удерживает титулы WBC, WBA и IBF. Спортсмен сказал, что не отказался бы от противостояния с украинцем.

Я тоже хотел бы Усика. Я бы не отказался от этого боя. Я не суперзвезда, а просто ребенок, который пытается воплотить свои мечты,

– заявил Итаума.

Обратите внимание. Для Итаумы бой против Франклина был только 14-й в профессиональной карьере. Британец выиграл все поединки и при этом ни один из них не длился более 6 раундов.

Реален ли бой Усика против Итаумы?

В следующем поединке Усик уже 23 мая в Гизе будет защищать титул WBC против Рико Верховена из Нидерландов. Недавно украинец исключил возможность поединка против Итаумы.

Чемпион объяснил, что не хочет сломать карьеру перспективного британца. В ответ Мозес выразил сомнение в том, что Усик сможет его сломать.

В частности, Мозес припомнил, что за один раунд нокаутировал Диллиана Уайта и поставил под вопрос, смог бы украинец это сделать. Более того, Итаума обвинил Усика в "злоупотреблении властью" из-за отказа от поединка с ним. Спортсмен считает, что украинец избегает обязательных защит титулов.

Что о бое говорит экс-промоутер Усика?

Промоутер Александр Красюк в комментарии ютуб-каналу "ТАЙК МАЙСОН" сказал, что бой Усика с Итаумой имеет коммерческий интерес для британского рынка, но Мозес пока не имеет больших достижений, которые бы способствовали этому противостоянию.

"Сейчас раскручивать бой Итаума – Усик означает убеждать публику, что это интересно. Интрига могла бы быть больше, если бы соперник имел весомые достижения. Ведь Усик – не просто чемпион, а выдающаяся звезда, и отношение к нему должно быть соответствующее", – отметил он.