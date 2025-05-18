18 мая, 15:15
Украинский боксер уничтожил соперника нокаутом в первом раунде: огненное видео
Основні тези
- Александр Ивков нокаутировал Анвара Турапова в первом раунде на благотворительном вечере бокса в Киеве.
- Ивков является мастером спорта и чемпионом Киева, а также тренером в клубе SPARTABOX.
В субботу, 17 мая, в ТРЦ Cosmo Multimall в Киеве состоялся благотворительный вечер бокса, который организовала промоутерская компания Spartabox Faniian Promotions. В рамках шоу Александр Ивков провел бой против Анвара Турапова из Узбекистана.
Поклонники бокса не успели даже сконцентрировать свое внимание на поединке, как бой был завершен. Александр Ивков не дал никаких шансов представителю Узбекистана, пишет 24 Канал.
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Уверенная победа украинца
Уже в первом раунде украинец отправил соперника в нокаут. Ивков зажал Анвара Турапова в угол и всколыхнул оппонента мощными ударами, после которых он оказался на канвасе.
Видео нокаута
Кто такой Александр Ивков
- Мастер спорта по боксу и чемпион Киева
- Ивков был призером чемпионата Украины среди элиты, а также побеждал и был призером всеукраинских турниров.
- Боксер национальной сборной Украины и работает тренером в клубе SPARTABOX.