Украинский боксер уничтожил соперника нокаутом в первом раунде: огненное видео

В субботу, 17 мая, в ТРЦ Cosmo Multimall в Киеве состоялся благотворительный вечер бокса, который организовала промоутерская компания Spartabox Faniian Promotions. В рамках шоу Александр Ивков провел бой против Анвара Турапова из Узбекистана.

Поклонники бокса не успели даже сконцентрировать свое внимание на поединке, как бой был завершен. Александр Ивков не дал никаких шансов представителю Узбекистана, пишет 24 Канал.

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Уверенная победа украинца

Уже в первом раунде украинец отправил соперника в нокаут. Ивков зажал Анвара Турапова в угол и всколыхнул оппонента мощными ударами, после которых он оказался на канвасе.

Видео нокаута

Кто такой Александр Ивков