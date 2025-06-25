Названы потенциальные соперники Канело после боя с Кроуфордом

Мексиканский боксер Сауль Альварес не спешит уходить на пенсию. Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе может в ближайшем будущем выйти в ринг против звезд британского бокса.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх раскрыл имена боксеров, с которыми в будущем может подраться Сауль Альварес. Канело может выйти в ринг против одного из британских боксеров уже в следующем 2026-м году, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Потенциальные соперники Сауля Альвареса

Турки заверил, что следующий бой мексиканца, если все будет хорошо, состоится в феврале 2026-го.

У нас будет второй бой Канело, если все пойдет хорошо, в феврале. Это будет один из двух вариантов: Шираз или Юбенк,

– сказал Турки.

Справка. 13 сентября 2025 года Альварес проведет бой против Теренса Кроуфорда в Лас-Вегасе. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которым владеет перед поединком Сауль. Также боксеры будут соревноваться за самый дорогой в истории пояс The Ring.

Поединок против Кроуфорда станет для Альвареса 68-м в профи-ринге. В предыдущих встречах Канело праздновал 63 победы (39 – нокаутом) при 2-х поражениях и стольких же ничьих.

В апреле 2025-го Крис Юбенк-младший провел победный бой против Конора Бенна (единогласное решение судей). Это была 35-я победа Юбенка в 38-ми встречах (25 – нокаутом) при 3-х поражениях. 12 июля текущего года Хамза Шираз проведет поединок против Эдгара Берланги в американском Нью-Йорке. За спиной Шираза уже 21 победа (17 – нокаутом) и одна ничья в 22-х поединках.