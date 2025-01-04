Умер выдающийся боксер и олимпийский чемпион Ян Захара

Мировое боксерское сообщество постигла печальная весть. Ушел в мир иной выдающийся боксер и олимпийский чемпион.

В возрасте 96 лет скончался бывший словацкий боксер Ян Захара. Причины смерти экс-спортсмена не разглашаются, сообщает 24 канал со ссылкой Sportweb.pravda.sk.

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Спортивные достижения Захара

Ян Захара в 1952 году выиграл "золото" Олимпийских игр в турнире по боксу в весовой категории до 57 килограммов. В Словакии Захара считался самым возрастным олимпийским чемпионом страны.

За всю карьеру бывший боксер провел 410 боев на любительском уровне, одержав 365 побед. Ян Захара также представлял Чехословакию на Играх-1956, но тогда проиграл в четвертьфинале турнира.

О завершении карьеры Захара объявил в 1960 году. После чего стал работать тренером по боксу, а также других видов спорта.

Ян Захара в 1992 году стал соучредителем словацкого Олимпийского комитета. В 1997 году получил серебряный Олимпийский ордер от Международного олимпийского комитета.