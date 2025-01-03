В итоге 29-летний Мгая ушел из жизни в медицинском учреждении. Боксер умер в результате полученных травм, сообщает 24 канал со ссылкой на WBC.
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Детали смерти боксера
Хассан Мгая умер 30 декабря 2024 года от травм, которые получил 27 декабря в результате нокаута в бою. Танзанийского боксера доставили в больницу Палестина, что находится в Синге (Танзания).
Впоследствии 29-летнего боксера перевели в больницу Мвананьямала. Именно там Мгая провел последние минуты своей жизни.
Всемирная организация бокса WBC и президент Маурисио Сулейман выразили соболезнования семье и близким танзанийского профессионального боксера Хассана Мгая.
Что известно о Мгае
- В 2024 году Хассан Мгая провел четыре поединка.
- Всего за карьеру танзанийский боксер восемь раз выходил на профессиональный ринг, где трижды одержал победу, дважды проиграл, а еще в трех случаях бой завершился вничью.