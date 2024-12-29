Сердце известного боксера неожиданно перестало биться в возрасте 35 лет. Только накануне Пол Бамба публиковал пост благодарности команде в своем инстаграме, как 28 декабря новость о его смерти шокировала весь спортивный мир. О смерти боксера сообщил его менеджер Ne-Yo, пишет 24 Канал.

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Шокирующая смерть известного боксера

Пока неизвестно, что стало причиной смерти известного боксера, который выступал в крузервейте. Всего 7 дней назад Пол Бамба одержал победу над Рохелио Мединой и завоевал пояс WBA Gold. Благодаря этой победе американец стал претендентом на чемпионский пояс, которым владеет Хильберто Рамирес.

С глубокой скорбью сообщаем о смерти любимого сына, брата, друга и чемпиона мира по боксу Пола Бамбы, чей свет и любовь коснулись бесчисленных жизней. Он был ожесточенным, но уверенным в себе бойцом с неумолимым стремлением достичь величия. Но прежде всего, он был необыкновенной личностью, которая вдохновляла многих своим исключительным стремлением и решительностью. Мы убиты горем из-за его смерти и просим о приватности и понимании в это трудное время, когда мы совместно переживаем нашу скорбь,

– написал менеджер Пола Бамба.

К сожалению, этот бой и победа стала последней в жизни Пола Бамба. Американский боксер так и не сможет подраться в титульном поединке против Хильберто Рамиреса.

Также перед смертью Бамба вызвал на бой Джейка Пола, который в ноябре победил легендарного Майка Тайсона. Боксер-блогер уже отреагировал на смерть Бамбы.

Покойся с миром, Пол Бамба,

– выразил соболезнования Джейк Пол.

К слову, на профи-ринге Пол Бамба провел 22 боя, в которых одержал 19 побед (18 – нокаутом). Тренировал Бамбу Малик Скотт, который является наставником Деонтея Уайлдера. В последние годы оформил 14 побед подряд нокаутом.