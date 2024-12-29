Серце відомого боксера несподівано перестало битись у віці 35 років. Лише напередодні Пол Бамба публікував пост вдячності команді у своєму інстаграмі, як 28 грудня новина про його смерть шокувала увесь спортивний світ. Про смерть боксера повідомив його менеджер Ne-Yo, пише 24 Канал.

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Шокуюча смерть відомого боксера

Наразі невідомо, що стало причиною смерть відомого боксера, який виступав у крузервейті. Лише 7 днів тому Пол Бамба здобув перемогу над Рохеліо Мединою та завоював пояс WBA Gold. Завдяки цій перемозі американець став претендентом на чемпіонський пояс, яким володіє Хільберто Рамірес.

З глибоким сумом повідомляємо про смерть улюбленого сина, брата, друга і чемпіона світу з боксу Пола Бамби, чиє світло і любов торкнулися незліченних життів. Він був запеклим, але впевненим у собі бійцем з невблаганним прагненням досягти величі. Але перш за все, він був надзвичайною особистістю, яка надихала багатьох своїм винятковим прагненням і рішучістю. Ми вбиті горем через його смерть і просимо про приватність і розуміння в цей важкий час, коли ми спільно переживаємо нашу скорботу,

– написав менеджер Пола Бамба.

На жаль, цей бій та перемога стала останньою у житті Пола Бамба. Американський боксер так і не зможе побитись у титульному поєдинку проти Хільберто Раміреса.

Також перед смертю Бамба викликав на бій Джейка Пола, який у листопаді переміг легендарного Майка Тайсона. Боксер-блогер вже відреагував на смерть Бамба.

Спочивай з миром, Пол Бамба,

– висловив співчуття Джейк Пол.

До слова, на профі-рингу Пол Бамба провів 22 бої, у яких здобув 19 перемог (18 – нокаутом). Тренував Бамбу Малік Скотт, який є наставником Деонтея Вайлдера. В останні роки оформив 14 перемог поспіль нокаутом.