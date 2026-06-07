"Готов драться с любым выше по рейтингу": Амосов поделился, кого хочет видеть соперником

Украинский боец полусреднего веса Ярослав Амосов прокомментировал, кто может стать его следующими соперниками после победы. Также он поделился своим видением дальнейшего развития карьеры в дивизионе.

Амосов прокомментировал ситуацию с потенциальным поединком против победителя пары Бакли – Брейди, отметив, что не имеет принципиальных предпочтений относительно соперников. Об этом он рассказал на ютуб-канале Fight Zona.

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Что Амосов сказал о своих будущих соперниках?

Амосов стремится получить в соперники любого, кто занимает более высокую позицию.

Без разницы. Любого, кто выше в рейтинге. Нет такого, чтобы я специально кого-то выбирал. Наоборот, это, как по мне, хуже – дали соперника, значит дерешься и все,

– говорил боец.

Он подчеркнул, что главное для него – регулярные поединки и движение вперед в спортивной карьере, а не подбор удобных оппонентов.

Есть спортсмены, которые начинают подбирать соперников. Но какая разница, пройдешь ты кого-то или нет? Потом все равно придется драться с лучшими. Если есть амбиции – надо драться с теми, кого дают,

– добавил Амосов.

Также он объяснил, что вспомнил потенциальных оппонентов только из-за их положения в рейтинге и одинаковых соревнований на одном турнире.

Они дерутся в тот же день, на том же ивенте, в той же весовой категории. Поэтому и возникла такая идея – просто свести нас,

– подытожил спортсмен.

Что известно о недавнем бое Амосова?

В своем последнем поединке, который состоялся в ночь на 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США), украинский боец полусреднего веса досрочно одолел испанца Хоэля Альвареса.

Для 32-летнего Амосова это уже вторая подряд победа в престижном промоушене UFC. Свой дебют в организации он провел в декабре 2025 года, когда также одержал досрочную победу над американцем Нилом Мэгни.

В профессиональной карьере в ММА украинец теперь имеет 30 побед и лишь одно поражение.