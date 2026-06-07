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Fight News 24 Новости бокса "Готов драться с любым выше по рейтингу": Амосов поделился, кого хочет видеть соперником
7 июня, 23:00
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"Готов драться с любым выше по рейтингу": Амосов поделился, кого хочет видеть соперником

Александра Власова

Украинский боец полусреднего веса Ярослав Амосов прокомментировал, кто может стать его следующими соперниками после победы. Также он поделился своим видением дальнейшего развития карьеры в дивизионе.

Амосов прокомментировал ситуацию с потенциальным поединком против победителя пары Бакли – Брейди, отметив, что не имеет принципиальных предпочтений относительно соперников. Об этом он рассказал на ютуб-канале Fight Zona.

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Что Амосов сказал о своих будущих соперниках?

Амосов стремится получить в соперники любого, кто занимает более высокую позицию.

Без разницы. Любого, кто выше в рейтинге. Нет такого, чтобы я специально кого-то выбирал. Наоборот, это, как по мне, хуже – дали соперника, значит дерешься и все,
– говорил боец.

Он подчеркнул, что главное для него – регулярные поединки и движение вперед в спортивной карьере, а не подбор удобных оппонентов.

Есть спортсмены, которые начинают подбирать соперников. Но какая разница, пройдешь ты кого-то или нет? Потом все равно придется драться с лучшими. Если есть амбиции – надо драться с теми, кого дают,
– добавил Амосов.

Также он объяснил, что вспомнил потенциальных оппонентов только из-за их положения в рейтинге и одинаковых соревнований на одном турнире.

Они дерутся в тот же день, на том же ивенте, в той же весовой категории. Поэтому и возникла такая идея – просто свести нас,
– подытожил спортсмен.

Что известно о недавнем бое Амосова?

В своем последнем поединке, который состоялся в ночь на 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США), украинский боец полусреднего веса досрочно одолел испанца Хоэля Альвареса.

Для 32-летнего Амосова это уже вторая подряд победа в престижном промоушене UFC. Свой дебют в организации он провел в декабре 2025 года, когда также одержал досрочную победу над американцем Нилом Мэгни.

В профессиональной карьере в ММА украинец теперь имеет 30 побед и лишь одно поражение.