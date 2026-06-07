Амосов прокоментував ситуацію з потенційним поєдинком проти переможця пари Баклі – Брейді, зазначивши, що не має принципових уподобань щодо суперників. Про це він розповів на ютуб-каналі Fight Zona.
Дивіться також Промоутер озвучив точну дату бою Ф'юрі – Джошуа
Що Амосов сказав про своїх майбутніх суперників?
Амосов прагне отримати в суперники будь-кого, хто посідає вищу позицію.
Без різниці. Будь-кого, хто вище в рейтингу. Немає такого, щоб я спеціально когось обирав. Навпаки, це, як на мене, гірше – дали суперника, значить б'єшся та все,
– казав боєць.
Він підкреслив, що головне для нього – регулярні поєдинки та рух уперед у спортивній кар'єрі, а не підбір зручних опонентів.
Є спортсмени, які починають підбирати суперників. Але яка різниця, пройдеш ти когось чи ні? Потім усе одно доведеться битися з найкращими. Якщо є амбіції – треба битися з тими, кого дають,
– додав Амосов.
Також він пояснив, що згадав потенційних опонентів лише через їхнє положення в рейтингу та однакові змагання на одному турнірі.
Вони б'ються того ж дня, на тому ж івенті, у тій самій ваговій категорії. Тому й виникла така ідея – просто звести нас,
– підсумував спортсмен.
Що відомо про нещодавній бій Амосова?
У своєму останньому поєдинку, який відбувся в ніч на 10 травня на турнірі UFC 328 у Ньюарку (США), український боєць напівсередньої ваги достроково здолав іспанця Хоеля Альвареса.
Для 32-річного Амосова це вже друга поспіль перемога в престижному промоушені UFC. Свій дебют у організації він провів у грудні 2025 року, коли також здобув дострокову перемогу над американцем Нілом Мегні.
У професійній кар'єрі в ММА українець тепер має 30 перемог і лише одну поразку.