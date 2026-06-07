Амосов прокоментував ситуацію з потенційним поєдинком проти переможця пари Баклі – Брейді, зазначивши, що не має принципових уподобань щодо суперників. Про це він розповів на ютуб-каналі Fight Zona.

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Що Амосов сказав про своїх майбутніх суперників?

Амосов прагне отримати в суперники будь-кого, хто посідає вищу позицію.

Без різниці. Будь-кого, хто вище в рейтингу. Немає такого, щоб я спеціально когось обирав. Навпаки, це, як на мене, гірше – дали суперника, значить б'єшся та все,

– казав боєць.

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Він підкреслив, що головне для нього – регулярні поєдинки та рух уперед у спортивній кар'єрі, а не підбір зручних опонентів.

Є спортсмени, які починають підбирати суперників. Але яка різниця, пройдеш ти когось чи ні? Потім усе одно доведеться битися з найкращими. Якщо є амбіції – треба битися з тими, кого дають,

– додав Амосов.

Також він пояснив, що згадав потенційних опонентів лише через їхнє положення в рейтингу та однакові змагання на одному турнірі.

Вони б'ються того ж дня, на тому ж івенті, у тій самій ваговій категорії. Тому й виникла така ідея – просто звести нас,

– підсумував спортсмен.

Що відомо про нещодавній бій Амосова?

У своєму останньому поєдинку, який відбувся в ніч на 10 травня на турнірі UFC 328 у Ньюарку (США), український боєць напівсередньої ваги достроково здолав іспанця Хоеля Альвареса.

Для 32-річного Амосова це вже друга поспіль перемога в престижному промоушені UFC. Свій дебют у організації він провів у грудні 2025 року, коли також здобув дострокову перемогу над американцем Нілом Мегні.

У професійній кар'єрі в ММА українець тепер має 30 перемог і лише одну поразку.