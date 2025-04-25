Влиятельный промоутер отреагировал на позорный поступок Юбенко-младшего на пресс-конференции
- В Лондоне состоится вечер бокса, где Крис Юбенк сразится против Конора Бенна, в частности на поединке под названием Fatal Fury: City of the Wolves.
- На пресс-конференции перед боем возник спор между промоутером Эдди Хирном и боксером Крисом Юбенком.
В ближайшее время в Лондоне состоится грандиозный вечер бокса от издания The Ring. В главном бою Fatal Fury: City of the Wolves Крис Юбенк сразится против Конора Бенна.
Перед поединком состоялась традиционная пресс-конференция. Мероприятие запомнилось спором между промоутером Эдди Хирном и Крисом Юбенком, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing 24/7.
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Хирн разозлился на Юбенко
На пресс-конференции состоялся спор между Эдди Хирном, который представляет интересы Конора Бенна, и его соперником Крисом Юбенком. Боксер отличился вызывающим поведением.
Юбенк постоянно перебивал промоутера и не давал сказать ему хотя бы одно слово. Хирну не понравилось поведение Криса. Он эмоционально отреагировал на поступок боксера, назвав его "идиотом".
К слову. Бой между Крисом Юбенком и Конором Бенном состоится 26 апреля на стадионе Tottenham Hotspur.
Напомним, что в последнем поединке Крис Юбенк победил Лиама Смита. Тогда как Конор Бенн единогласным решением судей одолел Питера Добсона.