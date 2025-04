Влиятельный промоутер отреагировал на позорный поступок Юбенко-младшего на пресс-конференции

В ближайшее время в Лондоне состоится грандиозный вечер бокса от издания The Ring. В главном бою Fatal Fury: City of the Wolves Крис Юбенк сразится против Конора Бенна.

Перед поединком состоялась традиционная пресс-конференция. Мероприятие запомнилось спором между промоутером Эдди Хирном и Крисом Юбенком, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing 24/7. Читайте также Известный промоутер уничтожил возвращение обидчика Ломаченко в ринг Хирн разозлился на Юбенко На пресс-конференции состоялся спор между Эдди Хирном, который представляет интересы Конора Бенна, и его соперником Крисом Юбенком. Боксер отличился вызывающим поведением. Юбенк постоянно перебивал промоутера и не давал сказать ему хотя бы одно слово. Хирну не понравилось поведение Криса. Он эмоционально отреагировал на поступок боксера, назвав его "идиотом". К слову. Бой между Крисом Юбенком и Конором Бенном состоится 26 апреля на стадионе Tottenham Hotspur. Напомним, что в последнем поединке Крис Юбенк победил Лиама Смита. Тогда как Конор Бенн единогласным решением судей одолел Питера Добсона.