Впливовий промоутер відреагував на ганебний вчинок Юбенка-молодшого на пресконференції

Найближчим часом у Лондоні відбудеться грандіозний вечір боксу від видання The Ring. У головному бою Fatal Fury: City of the Wolves Кріс Юбенк битиметься проти Конора Бенна.

Перед поєдинком відбулась традиційна пресконференція. Захід запам'ятався суперечкою між промоутером Едді Хірном та Крісом Юбенком, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing 24/7. Читайте також Відомий промоутер знищив повернення кривдника Ломаченка у ринг Хірн розлютився на Юбенка На пресконференцію відбулась суперечка між Едді Хірном, який представляє інтереси Конора Бенна, та його суперником Крісом Юбенком. Боксер відзначився зухвалою поведінкою. Юбенк постійно перебивав промоутера та не давав сказати йому бодай одне слово. Хірну не сподобалась поведінка Кріса. Він емоційно відреагував на вчинок боксера, назвавши його "ідіотом". До слова. Бій між Крісом Юбенком та Конором Бенном відбудеться 26 квітня на стадіоні Tottenham Hotspur. Нагадаємо, що в останньому поєдинку Кріс Юбенк переміг Ліама Сміта. Тоді як Конор Бенн одноголосним рішенням суддів здолав Пітера Добсона.