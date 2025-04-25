Оскар Де Ла Хойя не став підтримувати Девіна Хейні. Промоутер розніс повернення у ринг колишнього "абсолюта" легкої ваги, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Нищівна реакція промоутера

Промоутер пригадав попередній бій Хейні проти Раяна Гарсії, після якого спалахнув скандал.

Як Хейні може повернутися? Гарсія його знищив у минулому бою. Як він може психологічно повернутися? Гарсія зруйнує всі плани Хейні, якщо реванш таки відбудеться,

– сказав Де Ла Хойя.

Довідка. 20 квітня 2024 року боксери провели повний 12-раундовий двобій. Протягом поєдинку Раян Гарсія тричі відправляв Девіна Хейні у нокдаун, але переміг за роздільним рішенням суддів – 112-112 (нічия), 114-110 та 115-109. Однак згодом стало відомо, що переможець бою провалив допінг-тест, тому зустріч була зафіксована, як така, що не відбулась.

Цей провальний для Хейні двобій став для Девіна 32-м на профі-рингу, у яких він здобув 31 перемогу (15 – нокаутом), не зазнавши жодної поразки. Якби не провалений допінговий тест Гарсії, то у графі поразок у Хейні нуль міг би змінитись на одиницю.

Нагадаємо, що у травні 2023-го Хейні побився проти Василя Ломаченка. Девін переміг за рішенням суддів, але зало зі свистом сприйняв цей результат, адже українець був ближчим до перемоги над тоді ще "абсолютом" легкої ваги.