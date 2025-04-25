Радник колишнього чемпіона світу Менні Пак'яо назвав причину такого рішення. За словами Шона Гіббонса, наразі легендарний боксер із Філіппін сконцентрований не на поверненні у профі-ринг, а на політичній кар'єрі, пише 24 Канал із посиланням на WBN.

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Чому бій може не відбутись

Все через те, що Пак'яо бере участь у передвиборчій компанії. Вже 12 травня відбудуться вибори у сенат Філіппін.

Це ті самі розмови, які ми ведемо протягом року. Зараз Менні перебуває в дуже гарячій боротьбі за посаду в сенат Філіппін. Це все, на чому він зосереджений, заради гордості та країни,

– сказав Гіббонс.

Раніше стало відомо, що Пак'яо не відмовляється від титульного бою, який міг відбутись у липні поточного року. Але повернення чемпіона світу у восьми вагових категоріях відтерміновується, а може й взагалі не відбудеться.

Довідка. Менні Пак'яо провів на профі-рингу 72 боїв, у яких здобув 62 перемоги (39 – нокаутом) при 8 поразках. Ще у двох поєдинках була зафіксована нічия. Востаннє виходив у ринг у 2021-му, коли влітку програв Йорденісу Угасу із Куби. Щодо Барріоса, то у 29-річного Маріо 32 зустрічі у професіоналах – 29 звитяг (18 – нокаутом), 2 поразки та одна мирова.

Нагадаємо, що у 2020-му році була інформація, що Пак'яо, який прийшов у політику ще у 2010-му, мав намір стати президентом Філіппін. Голова Top Rank Боб Арум повідомляв, що Менні прагнув стати першим президентом-боксером історії у 2022-му році. Але програв у голосуванні Бонгбонгу Маркосу.