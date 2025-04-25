Советник бывшего чемпиона мира Мэнни Пакьяо назвал причину такого решения. По словам Шона Гиббонса, сейчас легендарный боксер из Филиппин сконцентрирован не на возвращении в профи-ринг, а на политической карьере, пишет 24 Канал со ссылкой на WBN.

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Почему бой может не состояться

Все из-за того, что Пакьяо участвует в предвыборной компании. Уже 12 мая состоятся выборы в сенат Филиппин.

Это те самые разговоры, которые мы ведем в течение года. Сейчас Мэнни находится в очень горячей борьбе за должность в сенат Филиппин. Это все, на чем он сосредоточен, ради гордости и страны,

– сказал Гиббонс.

Ранее стало известно, что Пакьяо не отказывается от титульного боя, который мог состояться в июле текущего года. Но возвращение чемпиона мира в восьми весовых категориях откладывается, а может и вообще не состоится.

Справка. Мэнни Пакьяо провел на профи-ринге 72 боев, в которых одержал 62 победы (39 – нокаутом) при 8 поражениях. Еще в двух поединках была зафиксирована ничья. Последний раз выходил в ринг в 2021-м, когда летом проиграл Йорденису Угасу из Кубы. Что касается Барриоса, то у 29-летнего Марио 32 встречи в профессионалах – 29 побед (18 – нокаутом), 2 поражения и одна мировая.

Напомним, что в 2020-м году была информация, что Пакьяо, который пришел в политику еще в 2010-м, намеревался стать президентом Филиппин. Председатель Top Rank Боб Арум сообщал, что Мэнни стремился стать первым президентом-боксером истории в 2022-м году. Но проиграл в голосовании Бонгбонгу Маркосу.