Бывший чемпион мира уверен, что в будущем будет фаворитом противостояния против Александра Усика. Лоуренс Околи рассказал, благодаря чему повалил бы украинского соперника, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Смелый прогноз на бой против Усика

Правда, Околи не посягает на бой против непобедимого украинца в ближайшее время. Британский боксер делает прогнозы на их поединок, который может состояться только через год. Также Лоуренс добавил, каких еще соперников хотел бы одолеть на своем пути.

К тому времени он уже будет медленнее, и я надеюсь, что моя атлетичность, несмотря на все его победы над большими соперниками, сделает наш бой более конкурентным, чем большинство боев с этими тяжелыми, медленными ребятами. Сейчас вешу около 115 килограммов. Я чувствовал себя крепким с лишним весом, но мы работаем над взрывной мощью и скоростью. Если хочу побеждать таких как Кабаел или Уайт, нужно быть готовым пройти через огонь и нокаутировать их так же зрелищно, как я делал в последних боях,

– заявил Околи.

Отметим, что ранее Околи нацелился на чемпионский пояс WBC в хэвивейте, которым владеет Усик. Однако Лоуренс не претендую на этот титул в ближайшее время, ведь украинец настроен провести реванш с Даниэлем Дюбуа. Поэтому британец хотел бы выйти в ринг против временного чемпиона по этой линии Агиты Кабаела.

Справка. Лоуренс Околи уже провел в профессионалах 22 поединка, в которых одержал 21 победу (16 – нокаутом) и потерпел пока одно поражение.

Ранее сообщалось, что Околи хочет стать чемпионом мира, чтобы чтобы посвятить выигранный титул своему тяжелобольному тренеру.