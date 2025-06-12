Известный промоутер составил футбольную сборную из боксеров: какую позицию получил Усик
- Эдди Хирн составил футбольную команду из боксеров, включив украинца Александра Усика на позицию левого защитника благодаря его физической подготовке и ловкости.
- Усик имеет контракт с житомирским клубом Полесье и сосредоточен на боксе, готовясь к реваншу против Даниэля Дюбуа в июле 2025 года.
- Тайсон Фьюри выбран на позицию голкипера, а Энтони Джошуа - одним из нападающих в команде, составленной Хирном.
Авторитетный промоутер Эдди Хирн выбрал стартовую одиннадцатку для футбольного матча. Однако в ней не оказалось ни одного представителя футбола.
Эдди Хирн составил стартовый состав исключительно из боксеров. Промоутер Энтони Джошуа включил в эту одиннадцатку трех топовых супертяжей, информирует 24 Канал со ссылкой на DAZN.
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Кто попал в стартовый состав от Эдди Хирна
Авторитетный менеджер поставил в старт украинского чемпиона мира Александра Усика. Украинец оказался на позиции левого флангового защитника. Такой свой выбор Хирн объяснил тем, что Усик имеет хорошую физическую подготовку, много энергии и ловкость, чтобы подключаться к атакам команды, а также садиться в оборону во время наступления соперника.
Отметим, что на позиции голкипера оказался Тайсон Фьюри, которого Усик дважды одолел в 2024-м году. После этих дебютных поражений "Цыганский король" в очередной раз закончил профессиональную карьеру.
Одним из двух нападающих стал звездный британец и подопечный промоутера Энтони Джошуа.
Хирн составил футбольную сборную из боксеров: смотрите видео
Отметим, что Усик имеет контракт с житомирским Полесьем. Александр есть на официальном сайте "волков" под 17-м номером. Боксер уже выходил на футбольное поле в футболке Полесья. Было это в рамках зимнего товарищеского турнира Winter Cup.
Новый главный тренер Полесья Руслан Ротань заверил, что в команде рассчитывают на Усика. Однако пока все внимание Александра сосредоточено на боксе. Ведь уже 19 июля 2025 года у украинского чемпиона мира состоится реванш против Даниэля Дюбуа.