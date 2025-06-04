Зато новый главный тренер "волков" Руслан Ротань откровенно рассказал, рассчитывают ли в клубе на титулованного боксера. Наставник Полесья сравнил Александра Усика с символом команды и заверил, что найдут ему место в коллективе, пишет 24 Канал со ссылкой на BurBuzz.

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Ротань о месте Усика в команде

Руслан Петрович добавил, что Усик может стать настоящим примером для футболистов Полесья и покажет команде, к чему ей следует стремиться.

Я думаю, мы найдем место для Александра. Это действительно усиление, поэтому, я думаю, что Александр – как символ Полесья. Он практически с первых дней с этой командой. Я думаю, что когда Александр вместе с командой, он окрыляет, потому что он чемпион. Он знает, что такое побеждать, он знает, что такое спорт, он понимает это и он своим примером может показать, к чему нам стремиться,

– сказал Ротань.

К слову. Усик уже выходил на футбольное поле в футболке Полесья. Было это на зимнем товарищеском турнире Winter Cup.

Сейчас Александр готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа, который запланирован на 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону противостояния будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Вероятно, что этот поединок станет предпоследним в карьере Усика.

Полесье же закончило сезон-2024/2025 на четвертом месте, которое гарантировало стае "волков" выступления в Лиге конференций в следующем сезоне. Житомирский клуб выиграл борьбу за еврокубки у львовских Карпат и криворожского Кривбасса.