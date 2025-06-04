Новозеландец признался, что первым обратился к Александру Усику во время встречи. Джозеф Паркер отметил количество поединков, которые осталось провести украинцу на профи-ринге, информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Разговор Паркера и Усика

Поэтому в прощальном бою должен сойтись с ним. На что получил неожиданный ответ. Усик отказался драться с Паркером в своем последнем бою, добавив, что свой шанс Джозеф получит после того, как он закончит карьеру.

В то же время сам временный чемпион мира выразил свое желание разделить один ринг с Усиком.

Я подошел к нему и сказал: "У тебя осталось два поединка, следующим будет Дюбуа, а последний бой ты должен провести со мной". А он ответил: "Нет, нет, нет". Относительно Усика, думаю, он хочет поединки за большие деньги. Думаю, это будет Дюбуа, а потом он снова захочет драться с Энтони Джошуа или Тайсоном Фьюри. Он сказал: "Делай свое дело, не волнуйся, после того, как я уйду на пенсию, ты получишь свой шанс" или что-то такое. Я бы очень хотел испытать себя в бою с ним. Я действительно верю, что на данный момент он лучший боец, лучший супертяжеловес нашего поколения,

– заявил Паркер.

Отметим, что Паркер является обязательным претендентом на бой против победителя реванша Александра Усика против Даниэля Дюбуа. Дуэль запланирована на 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, которым украинец владел в мае прошлого года (после первой победы над Тайсоном Фьюри).

К слову. Джозеф Паркер провел на профи-ринге 39 боев, в которых одержал 36 побед (24 – нокаутом) при 3-х поражениях. В феврале этого года нокаутировал Мартина Баколе.

В то же время Усик размышляет над трилогией с Фьюри, как прощание с боксом. Однако для этого в профессиональный ринг нужно первое вернуть Тайсона, который в начале текущего года ушел на пенсию. Реванш против Дюбуа станет для Усика 24-м боем в профессионалах, в предыдущих поединках Александр одерживал победы (14 – нокаутом).