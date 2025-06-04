Джозеф Паркер поделился мыслями относительно реванша Усик – Дюбуа. Новозеландский боксер оценил шансы обеих звезд супертяжелого дивизиона на победу, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.
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Какие шансы у боксеров на победу
Временный чемпион мира по версии WBO отметил, что Даниэль Дюбуа изменился по сравнению с предыдущим поединком. Однако Александр Усик имеет хорошую технику и прекрасно работает руками и ногами.
Джозеф Паркер подчеркнул, что Дюбуа может попасть в Усика. Однако на словах это легче, чем сделать в ринге.
Усик отлично двигается, он знает, как избегать ударов и жестко бить по тебе в ответ. Так что я склоняюсь к тому, что Усик снова победит,
– сказал Паркер.
Напомним, что Джозеф Паркер главный претендент на пояс WBO. Новозеландец сразится с победителем реванша Усик – Дюбуа, который состоится 19 июля 2025 года.
Ранее Джозеф Паркер выступил с обвинения о срыве боя накануне реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.