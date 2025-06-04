Джозеф Паркер поділився думками щодо реваншу Усик – Дюбуа. Новозеландський боксер оцінив шанси обох зірок надважкого дивізіону на перемогу, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Які шанси у боксерів на перемогу

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO наголосив, що Даніель Дюбуа змінився у порівнянні з попереднім поєдинком. Проте Олександр Усик має хорошу техніку та чудово працює руками та ногами.

Джозеф Паркер підкреслив, що Дюбуа може влучити в Усика. Однак на словах це легше, ніж зробити у рингу.

Усик відмінно рухається, він знає, як уникати ударів і жорстко бити по тобі у відповідь. Так що я схиляюся до того, що Усик знову переможе,

– сказав Паркер.

Нагадаємо, що Джозеф Паркер головний претендент на пояс WBO. Новозеландець битиметься з переможцем реваншу Усик – Дюбуа, який відбудеться 19 липня 2025 року.

Раніше Джозеф Паркер виступив із звинувачення про зрив бою напередодні реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.