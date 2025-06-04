Новозеландець зізнався, що першим звернувся до Олександра Усика під час зустрічі. Джозеф Паркер наголосив на кількості поєдинків, які залишилось провести українцю на профі-рингу, інформує 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Розмова Паркера та Усика

Тому у прощальному бою повинен зійтись із ним. На що отримав неочікувану відповідь. Усик відмовився битись із Паркером у своєму останньому бою, додавши, що свій шанс Джозеф отримає після того, як він закінчить кар'єру.

Водночас сам тимчасовий чемпіон світу висловив своє бажання розділити один ринг із Усиком.

Я підійшов до нього і сказав: "У тебе залишилося два поєдинки, наступним буде Дюбуа, а останній бій ти повинен провести зі мною". А він відповів: "Ні, ні, ні". Стосовно Усика, думаю, він хоче поєдинки за великі гроші. Гадаю, це буде Дюбуа, а потім він знову захоче битися з Ентоні Джошуа або Тайсоном Фʼюрі. Він сказав: "Роби своє діло, не хвилюйся, після того, як я піду на пенсію, ти отримаєш свій шанс» або щось таке. Я б дуже хотів випробувати себе в бою з ним. Я справді вірю, що на цей час він найкращий боєць, найкращий надважковаговик нашого покоління,

– заявив Паркер.

Відзначимо, що Паркер є обов'язковим претендентом на бій проти переможця реваншу Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Дуель запланована на 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, яким українець володів у травні минулого року (після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі).

До слова. Джозеф Паркер провів на профі-рингу 39 боїв, у яких здобув 36 перемог (24 – нокаутом) при 3-х поразках. У лютому цього року нокаутував Мартіна Баколе.

Водночас Усик роздумує над трилогією із Ф'юрі, як прощання із боксом. Однак для цього у професійний ринг потрібно перше повернути Тайсона, який на початку поточного року пішов на пенсію. Реванш проти Дюбуа стане для Усика 24-м боєм у професіоналах, у попередніх поєдинках Олександр здобував перемоги (14 – нокаутом).