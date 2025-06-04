Натомість новий головний тренер "вовків" Руслан Ротань відверто розповів, чи розраховують у клубі на титулованого боксера. Наставник Полісся порівняв Олександра Усика із символом команди та запевнив, що знайдуть йому місце у колективі, пише 24 Канал із посиланням на BurBuzz.

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Ротань про місце Усика у команді

Руслан Петрович додав, що Усик може стати справжнім прикладом для футболістів Полісся та покаже команді, до чого їй слід прагнути.

Я думаю, ми знайдемо місце для Олександра. Це дійсно підсилення, тому, я думаю, що Олександр – як символ Полісся. Він практично з перших днів з цією командою. Я думаю, що коли Олександр разом з командою, він окриляє, тому що він чемпіон. Він знає, що таке перемагати, він знає, що таке спорт, він розуміє це і він своїм прикладом може показати, до чого нам прагнути,

– сказав Ротань.

До слова. Усик вже виходив на футбольне поле у футболці Полісся. Було це на зимовому товариському турнірі Winter Cup.

Наразі Олександр готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа, який запланований на 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. На кону протистояння стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Ймовірно, що цей двобій стане передостаннім у кар'єрі Усика.

Полісся ж закінчило сезон-2024/2025 на четвертому місці, яке гарантувало зграї "вовків" виступи у Лізі конференцій у наступному сезоні. Житомирський клуб виграв боротьбу за єврокубки у львівських Карпат та криворізького Кривбаса.