Британский функционер назвал возможного соперника Джошуа. Одним из следующих оппонентов для экс-чемпиона мира рассматривают американского боксера, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Хирн о соперниках Джошуа

Эдди Хирн рассказал, что бой между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером был анонсирован и согласован, ведь это большой бой. Однако проведению поединка помешал Джозеф Паркер, а впоследствии Уайлдера побил Чжилей.

Британский промоутер отметил, что после этого ЭйДжей побил многих боксеров и стал лучшим супертяжем в мире, но потом проиграл. Поэтому бой с Уайлдером уже был никому не интересен.

Хирн подчеркнул, что Деонтей вернется в ринг или в феврале, или в марте этого года. Однако промоутер склоняется к боям Джошуа с Фьюри, или Паркером или Дюбуа.

К слову. Энтони Джошуа в сентябре 2024 года досрочно проиграл Даниэлю Дюбуа в пятом раунде. Деонтей Уайлдер также уступил Чжану Чжилею в пятом раунде техническим нокаутом летом прошлого года.

Эдди Хирн назвал условие при котором состоится бой между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером. ЭйДжей может встретиться в ринге с американцем, если не удастся организовать другие бои.

Его Превосходительство сказал мне, что ему нравится бой Джошуа – Уайлдер. И я сказал: Хорошо, если Фьюри завершил, а мы не получим победителя боя Дюбуа – Паркер по какой-то причине, то я не против рассмотреть этот бой,

– сказал Хирн.

Напомним, что Энтони Джошуа стремился встретиться с Тайсоном Фьюри на Уэмбли в 2025 году. Однако "Цыганский король" 13 января в коротком обращении объявил о завершении боксерской карьеры.