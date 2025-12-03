"Двумя руками за такой поединок": промоутер Джошуа раскрыл планы боксера на будущее

Энтони Джошуа в ближайшее время вернется в профессиональный ринг. Британский боксер сразится против Джейка Пола.

Промоутер "Эй Джея" Эдди Хирн рассказал о планах своего подопечного после боя против американского блогера. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Читайте также Машина для убийства: Джошуа шокировал невероятной формой перед боем с Полом

Какие планы у Джошуа?

По словам промоутера, британский боксер не отказывается от своей идеи снова стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Кроме того, он намерен подраться с Тайсоном Фьюри.

Цель Джошуа на 2026 год – в третий раз стать чемпионом супертяжелого веса. А также выйти в ринг с Тайсоном Фьюри. Бой с Фабио Уордли за титул? Если это возможно, то Энтони двумя руками за такой поединок: "Так или иначе, а пояс – это основная цель Джошуа, несмотря на бой с Джейком Полом, который имеет бизнес-характер",

– сказал Хирн.

Напомним, что бой между Полом и Джошуа состоится 19 декабря 2025 года. Громкое событие в Майами будет транслировать стриминговая платформа Netflix.

Что будет делать Пол после боя с Джошуа?

Американский блогер считает, что сможет нокаутировать британского боксера в первом раунде. Пол уже начал строить планы на следующий год, назвав желаемых соперников в комментарии для The Schmo.

Канело, Кроуфорд, Тайсон Фьюри – вот имена. Но я думаю, что Джошуа и Канело – два самых больших имени, с которыми я могу выйти в ринг в этом виде спорта прямо сейчас, – сказал Пол.

Отметим, что Альварес должен был драться против Пола в 2025 году. Однако мексиканский боксер отказался от поединка с блогером ради контракта с Riyadh Season.

Как Джошуа потерял чемпионские титулы?