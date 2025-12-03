"Двумя руками за такой поединок": промоутер Джошуа раскрыл планы боксера на будущее
- Энтони Джошуа планирует вернуться в профессиональный ринг и драться с Джейком Полом, а его цель на 2026 год – в третий раз стать чемпионом супертяжелого веса.
- Джейк Пол надеется нокаутировать Джошуа в первом раунде и планирует драться с Канело, Кроуфордом или Тайсоном Фьюри в будущем.
Энтони Джошуа в ближайшее время вернется в профессиональный ринг. Британский боксер сразится против Джейка Пола.
Промоутер "Эй Джея" Эдди Хирн рассказал о планах своего подопечного после боя против американского блогера. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.
Какие планы у Джошуа?
По словам промоутера, британский боксер не отказывается от своей идеи снова стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Кроме того, он намерен подраться с Тайсоном Фьюри.
Цель Джошуа на 2026 год – в третий раз стать чемпионом супертяжелого веса. А также выйти в ринг с Тайсоном Фьюри. Бой с Фабио Уордли за титул? Если это возможно, то Энтони двумя руками за такой поединок: "Так или иначе, а пояс – это основная цель Джошуа, несмотря на бой с Джейком Полом, который имеет бизнес-характер",
– сказал Хирн.
Напомним, что бой между Полом и Джошуа состоится 19 декабря 2025 года. Громкое событие в Майами будет транслировать стриминговая платформа Netflix.
Что будет делать Пол после боя с Джошуа?
Американский блогер считает, что сможет нокаутировать британского боксера в первом раунде. Пол уже начал строить планы на следующий год, назвав желаемых соперников в комментарии для The Schmo.
Канело, Кроуфорд, Тайсон Фьюри – вот имена. Но я думаю, что Джошуа и Канело – два самых больших имени, с которыми я могу выйти в ринг в этом виде спорта прямо сейчас, – сказал Пол.
Отметим, что Альварес должен был драться против Пола в 2025 году. Однако мексиканский боксер отказался от поединка с блогером ради контракта с Riyadh Season.
Как Джошуа потерял чемпионские титулы?
В апреле 2017 года Джошуа встретился в бою с Владимиром Кличко. Британец победил украинского боксера техническим нокаутом в 11 раунде, защитив титул IBF и завоевал чемпионские пояса по версии WBA и IBO.
Впоследствии "Эй Джей" провел несколько успешных защит против Карлоса Такама, Джозефа Паркера, Алексанра Поветкина. В первом бою с Энди Руисом он потерпел поражение и потерял все титулы, но в реванше смог вернуть чемпионские пояса.
Однако в 2021 году Джошуа встретился с Александром Усиком. Украинец одолел британского боксера и завладел его титулами, удачно защитив их в реванше в 2023 году.
В 2024 году Усик отдал пояс IBF в пользу боя между Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Однако британец не воспользовался возможностью завоевать титул, уступив земляку нокаутом в пятом раунде.