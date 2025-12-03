Промоутер "Ей Джея" Едді Хірн розповів про плани свого підопічного після бою проти американського блогера. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Які плани у Джошуа?

Зі слів промоутера, британський боксер не відмовляється від своєї ідеї знову стати чемпіоном світу у надважкій вазі. Окрім того, він має наміри побитися з Тайсоном Ф'юрі.

Мета Джошуа на 2026 рік – втретє стати чемпіоном суперважкої ваги. А також вийти в ринг з Тайсоном Ф'юрі. Бій з Фабіо Вордлі за титул? Якщо це можливо, то Ентоні двома руками за такий поєдинок: "Так чи інакше, а пояс – це основна мета Джошуа, незважаючи на бій з Джейком Полом, який має бізнес-характер",

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що бій між Полом та Джошуа відбудеться 19 грудня 2025 року. Гучну подію у Маямі транслюватиме стрімінгова платформа Netflix.

Що робитиме Пол після бою з Джошуа?

Американський блогер вважає, що зможе нокаутувати британського боксера у першому раунді. Пол вже почав будувати плани на наступний рік, назвавши бажаних суперників у коментарі для The Schmo.

Канело, Кроуфорд, Тайсон Ф’юрі – ось імена. Але я думаю, що Джошуа та Канело – два найбільші імені, з якими я можу вийти в ринг у цьому виді спорту прямо зараз, – сказав Пол.

Відзначимо, що Альварес мав битися проти Пола у 2025 році. Проте мексиканський боксер відмовився від поєдинку із блогером заради контракту з Riyadh Season.

Як Джошуа втратив чемпіонські титули?