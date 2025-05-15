Промоутер Усика назвал преимущество украинского чемпиона над другими боксерами
- Эдди Хирн выделил доминирующий фактор Александра Усика, который одержал большинство побед на чужой территории, имея невероятное ментальное преимущество.
- Усик дважды победил Тайсона Фьюри, доведя серию до 23-х побед, и готовится к реваншу с Даниэлем Дюбуа 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли".
- Хирн отметил, что Усик превзошел Фьюри в плане психологического давления и треш-тока, в то время как Кличко был сосредоточен на контроле соперника.
Эдди Хирн рассказал о преимуществе Александра Усика над другими боксерами современности. Промоутер украинского чемпиона выделил доминирующий фактор Усика.
Эдди Хирн вспомнил, что большинство побед Александр Усик оформил на чужой территории. Также промоутер в своем комментарии вспомнил Тайсона Фьюри и Кличко, пишет 24 Канал со ссылкой на Ready to Fight.
Стоит внимания Чисора назвал единственного боксера, который бы одолел Усика
Каким преимуществом над соперниками обладает Усик
Известный промоутер рассказал, в каком показателе Фьюри равен с Усиком.
Я думаю, это Богом данный талант, и, знаете, его вера – чрезвычайно сильна. Большинство своих побед он одержал на чужой земле, в "дворах" соперников, когда бил их. Но ментально он имеет невероятное преимущество над другими. Фьюри, кроме Усика, лучший в плане психологического давления и треш-тока. Но Усик переиграл его в этом смысле, действительно. А Кличко – это боец, которого формировала потребность в контроле. Ему нужно было контролировать соперника,
– заявил Хирн.
Напомним, что в прошлом году Усик дважды одолел Фьюри. После чего непобедимый украинец довел серию до 23-х побед подряд.
Уже 19 июля 2025 года Усик попытается во второй раз победить Даниэля Дюбуа. Их встреча состоится на лондонском стадионе "Уэмбли". Первый бой между боксерами закончился в пользу украинца, который в 9-м раунде нокаутировал "Динамита". Также этот поединок запомнился ударом ниже пояса от британца.