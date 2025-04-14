"Он нереальный": промоутер назвал бойцов, которые могут устроить лучший бой в мире

Недавно Джарон Эннис победил Эймантаса Станиониса. Американский боксер защитил титул IBF и отобрал у литовца чемпионский пояс WBA в полусреднем весе.

Эдди Хирн поделился мыслями относительно Джарона Энниса. Промоутер назвал идеального соперника для звездного американца, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Идеальный соперник для Энниса

Эдди Хирн решил не называть точное имя следующего соперника для Джарона Энниса. Однако промоутер заявил, что в полусреднем весе американец уничтожит любого оппонента.

Хирн считает, что лучшим боем в боксе было бы противостояние между Джароном Эннисом и Теренсом Кроуфордом. Однако сейчас "Охотник" готовится к поединку против Сауля Альвареса.

Эннис vs Кроуфорд – вот это был бы лучший бой в боксе. Это невероятный бой. Но он нереален. Ведь у Кроуфорда сейчас "Канело". Это был бы бой двух лучших технарей в боксе,

– сказал Хирн.

Интересно, что Джарон Эннис остается непобежденным боксером. Американец провел 35 поединков в профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения.

То же самое касается и Теренса Кроуфорда. На счету "Охотника" 41 поединок и ни одного поражения в карьере.