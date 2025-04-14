Едді Хірн поділився думками щодо Джарона Енніса. Промоутер назвав ідеального суперника для зіркового американця, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Ідеальний суперник для Енніса

Едді Хірн вирішив не називати точне ім'я наступного суперника для Джарона Енніса. Проте промоутер заявив, що у напівсередній вазі американець знищить будь-якого опонента.

Хірн вважає, що найкращим боєм у боксі було б протистояння між Джароном Еннісом та Теренсом Кроуфордом. Однак наразі "Мисливець" готується до поєдинку проти Сауля Альвареса.

Енніс vs Кроуфорд – ось це був би найкращий бій у боксі. Це неймовірний бій. Але він нереальний. Адже у Кроуфорда зараз "Канело". Це був би бій двох найкращих технарів у боксі,

– сказав Хірн.

Цікаво, що Джарон Енніс залишається непереможеним боксером. Американець провів 35 поєдинків у професійному ринзі та не зазнав жодної поразки.

Те саме стосується і Теренса Кроуфорда. На рахунку "Мисливця" 41 поєдинок та жодної поразки у кар'єрі.