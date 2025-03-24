Представитель британского боксера заверил, что в нынешнем боксе, если у тебя есть громкое имя, то можешь драться с кем угодно и когда угодно. Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа стал наиболее привлекательным бойцом в коммерческом плане после очередного ухода на пенсию Тайсона Фьюри, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

К теме Промоутер Джошуа рассказал, подерется ли боксер против скандального блогера

Хирн не верит в титульный бой для Джошуа

Также авторитетный промоутер заговорил о бое против боксера-блогера Джейка Пола, который заявлял, что "надерет задницу" Эй Джею.

"Джейк Пол не является серьезным оппонентом для Канело Альвареса, но они подписали контракт. Джошуа – двукратный чемпион мира в супертяжелом весе и все еще главная звезда дивизиона. Поэтому он может выбирать себе соперников, как захочет", – сказал Хирн.

Эдди Хирн добавил, что следует набраться немного терпения, чтобы вскоре узнать о следующем сопернике Джошуа.

Но я не думаю, что его следующий бой будет за титул чемпиона мира. Не буду сейчас много говорить, но готовьтесь,

– заявил промоутер Эй Джея.

Напомним, что была информация, что Джошуа претендовал на бой против победителя противостояния Даниэль Дюбуа – Джозеф Паркер. На него тоже охотился Александр Усик. Но британец снялся с боя из-за болезни. Несмотря на это все ни Джошуа, ни Усик не исключают факта возможных реваншей против "Динамита".

Последний раз Джошуа выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда был нокаутирован Дюбуа. Это поражение стало для Энтони четвертым в профессиональной карьере в 32-х боях, в которых одержал 28 побед (25 – нокаутом).