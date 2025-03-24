"Готовьтесь": промоутер заинтриговал ответом относительно следующего боя Джошуа
- Промоутер Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа может выбрать любого оппонента, поскольку он является привлекательным бойцом в коммерческом плане после ухода Тайсона Фьюри.
- Хирн отметил, что следующий бой Джошуа, вероятно, не будет за титул чемпиона мира, но попросил фанатов быть терпеливыми, чтобы узнать, кто будет следующим соперником.
Промоутер Эдди Хирн рассказал о ближайшем будущем своего клиента Энтони Джошуа. Известный промоутер заверил, что Эй Джей обладает высоким статусом в боксе, поэтому сможет себе выбрать любого оппонента.
Представитель британского боксера заверил, что в нынешнем боксе, если у тебя есть громкое имя, то можешь драться с кем угодно и когда угодно. Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа стал наиболее привлекательным бойцом в коммерческом плане после очередного ухода на пенсию Тайсона Фьюри, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.
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Хирн не верит в титульный бой для Джошуа
Также авторитетный промоутер заговорил о бое против боксера-блогера Джейка Пола, который заявлял, что "надерет задницу" Эй Джею.
"Джейк Пол не является серьезным оппонентом для Канело Альвареса, но они подписали контракт. Джошуа – двукратный чемпион мира в супертяжелом весе и все еще главная звезда дивизиона. Поэтому он может выбирать себе соперников, как захочет", – сказал Хирн.
Эдди Хирн добавил, что следует набраться немного терпения, чтобы вскоре узнать о следующем сопернике Джошуа.
Но я не думаю, что его следующий бой будет за титул чемпиона мира. Не буду сейчас много говорить, но готовьтесь,
– заявил промоутер Эй Джея.
Напомним, что была информация, что Джошуа претендовал на бой против победителя противостояния Даниэль Дюбуа – Джозеф Паркер. На него тоже охотился Александр Усик. Но британец снялся с боя из-за болезни. Несмотря на это все ни Джошуа, ни Усик не исключают факта возможных реваншей против "Динамита".
Последний раз Джошуа выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда был нокаутирован Дюбуа. Это поражение стало для Энтони четвертым в профессиональной карьере в 32-х боях, в которых одержал 28 побед (25 – нокаутом).