Берланга досрочно победил Гонсалеса-Ортиса: видео жесткого избиения
- Эдгар Берланга победил Джонатана Гонсалеса-Ортиса досрочно, одержав победу в первом раунде после третьего нокдауна.
- Берланга не получил титул WBO NABO из-за провала взвешивания перед боем.
В ночь на 16 марта (в Украине) состоялся грандиозный вечер бокса в Орландо. В главном бою вечера Эдгар Берланга дрался против Джонатана Гонсалеса-Ортиса.
Берланга одержал уверенную победу над Гонсалесом-Ортисом. Американец досрочно одолел пуэрто-риканского боксера, сообщает 24 канал со ссылкой на Matchroom Boxing.
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Эффектная победа Берланги
В первом раунде поединка Эдгар Берланга нанес мощный удар в голову Джонатану Гонсалесу-Ортису. После чего пуэрториканец оказался на канвасе, но все-таки смог продолжить бой.
После третьего нокдауна поединок был завершен. Рефери решил остановить жесткое избиение Джонатана Гонсалеса Ортиса.
Берланга жестко избил Гонсалеса-Ортиса: смотрите видео
Напомним, что на кону поединка был титул WBO NABO. Однако Эдгар Берланга не получил чемпионский пояс, ведь провалил взвешивание накануне боя против Гонсалеса-Ортиса.
До этого Берланга дрался против Сауля Альвареса. Американец проиграл "Канело" единогласным решением судей, потерпев первое поражение в карьере.