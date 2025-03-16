Берланга досрочно победил Гонсалеса-Ортиса: видео жесткого избиения

В ночь на 16 марта (в Украине) состоялся грандиозный вечер бокса в Орландо. В главном бою вечера Эдгар Берланга дрался против Джонатана Гонсалеса-Ортиса.

Берланга одержал уверенную победу над Гонсалесом-Ортисом. Американец досрочно одолел пуэрто-риканского боксера, сообщает 24 канал со ссылкой на Matchroom Boxing.

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Эффектная победа Берланги

В первом раунде поединка Эдгар Берланга нанес мощный удар в голову Джонатану Гонсалесу-Ортису. После чего пуэрториканец оказался на канвасе, но все-таки смог продолжить бой.

После третьего нокдауна поединок был завершен. Рефери решил остановить жесткое избиение Джонатана Гонсалеса Ортиса.

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Напомним, что на кону поединка был титул WBO NABO. Однако Эдгар Берланга не получил чемпионский пояс, ведь провалил взвешивание накануне боя против Гонсалеса-Ортиса.

До этого Берланга дрался против Сауля Альвареса. Американец проиграл "Канело" единогласным решением судей, потерпев первое поражение в карьере.