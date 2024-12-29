В 2024-м году Василий Ломаченко провел один бой. 12 мая украинский боксер подрался против австралийского соперника Джорджа Камбососа.

На кону боя стоял вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе. В предпоследнем чемпионском раунде Василий Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа и вернул себе звание чемпиона мира.

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Почему не состоялся бой против Джервонты Дэвиса

Украинец нанес болтливому Камбососу поражение на глазах австрийских фанов, ведь бой состоялся в городе Перт.

Напомним. Ломаченко должен был подраться против Камбососа еще в 2022-м году. Тогда Джордж владел еще званием абсолютного чемпиона мира в легком весе. Но Василий отказался от поединка из-за начала полномасштабной войны в Украине против России. Ломаченко присоединился тогда в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днестровского.

После чего было много информации, что в следующем бою Ломаченко должен подраться с Джервонтой Дэвисом. Однако болельщики не увидели их очного поединка в 2024-м году.

Менеджер украинского боксера Эгис Климас рассказал, почему сорвался поединок Ломаченко – Дэвис и сделал заявление относительно будущей карьеры Василия, информирует 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

По его словам, бой не состоялся из-за травмы спины у Ломаченко, которую он получил во время одной из тренировок. Климас сообщил, что в начале нового 2025-го года украинского боксера ждет повторное обследование, которое позволит принять финальное решение относительно будущей карьеры чемпиона мира.

Если здоровье позволит, то Ломаченко вернется на ринг,

– отметил менеджер Василия.

Сейчас Ломаченко продолжает зашкварюватись на религиозную тему и московских попов.