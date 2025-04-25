"Ты ничего не понимаешь в боксе": менеджер Усика отреагировал на новую дату реванша от The Ring

Инсайдер The Ring Майк Коппинджер сообщил новую дату реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Именно этот инсайдер ранее обнародовал прошлую дату второй битвы боксеров.

Ранее Майк Коппинджер рассказывал, что реванш Усик – Дюбуа состоится 12 июля 2025 года на лондонском "Уэмбли". Однако в команде Александра сообщили, что переговоры сторон по данному бою до сих пор продолжаются.

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Реакция Климаса на новую дату реванша

Поэтому инсайдер The Ring назвал другую дату реванша. По его новой информации, Александр Усик во второй раз выйдет в ринг против Даниэля Дюбуа уже 19 июля текущего года.

Первым в команде украинского боксера на новый инсайд отреагировал его менеджер Эгис Климас. Представитель команды Усика снова резко отреагировал на новость о дате реванша и одиозно обратился к Коппинджера, информирует 24 Канал со ссылкой на аккаунт Климаса в соцсети Х.

Что, ты мне сейчас скажешь сенсационные новости? И еще удивляешься, почему тебя никто не любит и руки не жмет? Ты ничего не понимаешь в боксе, однако прекрасно распространяешь сплетни. Вот так "сенсация",

– ответил Климас.

Напомним, что IBF обязала Дюбуа провести защиту пояса против Дерека Чисоры. У сторис есть время до 22 мая, чтобы договориться о бое, иначе будут объявлены промоутерские торги. Во время них Даниэль не сможет получить "добро" на реванш с Усиком, на кону которого должно стоять звание "абсолюта" в хевивейте.