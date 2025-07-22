"Нас бы посадили за убийство": менеджер Усика интересно отреагировал на возможную битву с Полом

Боксер-ютубер Джейк Пол поднялся в ринг после реванша Александра Усика против Даниэля Дюбуа 19 июля в Лондоне. После боя на "Уэмбли" Пол-младший и Усик провели дуэль взглядов.

После такого поступка менеджер украинского боксера Эгис Климас прокомментировал возможную битву Джейка Пола и Александра Усика. Представитель украинского чемпиона заверил, если бой даже состоится, то речь не может идти о ринге или боксерских правилах, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

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Что сказал Климас о возможном бое Усик – Пол?

Менеджер Усика признался, что Александр никогда бы не согласился выйти в один ринг с Полом-младшим.

Если мы говорим о Джейке Поле, то это уже не о боксе, иначе нас бы посадили за убийство. Нельзя ставить Джейка Пола и Александра Усика на один ринг в боксерском поединке – это нереально. И Александр никогда на это не согласится. Но, конечно, если учесть, что Джейк Пол занимался борьбой, и, говорят, что он был хорошим борцом в юности, знает, как драться – тогда ММА было бы идеальным вариантом,

– сказал Климас.

Отметим, что еще ранее американский шоумен заявлял, что хочет подраться с Усиком. В то же время Александр уверял, что готов сойтись в октагоне с Полом-младшим. Джейк не только просматривал вживую реванш Усик – Дюбуа, но и наблюдал за Александром еще до его выхода в ринг.

К слову, на боксерском ринге Пол-младший уже провел 12 боев, в которых одержал 11 побед (7 – нокаутом) при одном поражении.

Зато Усик провел свой 24-й победный поединок. Его следующий поединок станет последним для украинца на профи-ринге. Сейчас среди списка потенциальных соперников Усика есть Тайсон Фьюри, Джейк Пол и другие.