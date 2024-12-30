"Снова абсолютным": в команде Усика раскрыли чемпионские перспективы украинца на 2025 год

Александр Усик завершил 2024-й год без единого поражения. Украинский чемпион мира дважды за год победил Тайсона Фьюри. Такое достижение еще не удавалось ни одному другому сопернику "Цыганского короля".

В новом 2025-м году Александр Усик планирует снова быть на вершине бокса. Украинец хочет сохранить статус непобедимого боксера.

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Мощные планы Усика

Менеджер украинца Эгис Климас рассказал, каким видит Усика в конце следующего года. В команде чемпиона мира ставят самые высокие цели, пишет 24 Канал со ссылкой на аккаунт Климаса в соцсети Х.

И вероятнее всего, снова абсолютным,

– коротко написал Климас.

Ранее Эгис Климас назвал вероятный срок возвращения Александра в ринг.

Справка. В мае 2024-го года Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте с 1999-го года после Леннокса Льюиса. И это все благодаря первой победе над Фьюри. После чего украинец отказался от пояса IBF, которым теперь владеет Даниэль Дюбуа, и сознательно потерял звание "абсолюта".

В новом году Александр может получить шанс вернуть себе звание "абсолюта", если его реванш против Дюбуа таки организуют.

Препятствием этому поединку может стать Чжан Чжилей, который может претендовать на встречу с Усиком, если победит в своем следующем бою. 22 февраля китайский супертяжеловес подерется против Агиты Кабаела. Интересно, что в этот же день Дюбуа проведет поединок против Джозефа Паркера, в котором ему нужна только победа.