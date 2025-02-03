"Полностью зачистил хевивейт": рекордсмены крузервейта могут устроить охоту на Усика

Одним из вероятных планов Александра Усика является возвращение в крузервейт. Менеджер украинского боксера Эгис Климас прокомментировал возможную смену весовой категории своего клиента.

Эгис Климас рассказал о новой эре боксеров в крузервейте, которые уже поражают своими "сухими" победными рекордами. Менеджер Александра Усика предположил, что однажды кто-то из этих рекордсменов проявит желание подраться с непобедимым украинцем, если тот опустится в категории, пишет 24 Канал со ссылкой на IFL TV.

Стоит внимания Не вижу смысла драться Усику, – Красюк сделал прогноз на титульный бой Дюбуа – Паркер

Усик может вернуться в крузервейт

Менеджер Усика заверил что у Александра не осталось топовых соперников в хевивейте.

Усик просто любит драться. Крузервейт меняется, здесь есть новые боксеры. Некоторые с рекордами 14-0, 15-0, 16-0... Кто-то из них может однажды подготовиться и пойти за Усиком. Сейчас Александр полностью зачистил хевивейт, вся элита побеждена,

– сказал Климас.

Напомним, что Усик ждет боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде. Дюбуа будет проводить защиту своего титула чемпиона мира по версии IBF в хевивейте. Победитель этой битвы может сойтись в ринге с Усиком уже до конца 2025-го года.

Ранее Климас заявлял, что поклонники бокса увидят возвращение Усика в ринг уже летом этого года. Также на бой против победителя пары Дюбуа – Паркер претендуют несколько других боксеров – Джо Джойс, Мартин Баколе и Энтони Джошуа.