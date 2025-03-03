Триумф за 47 секунд: непобедимая боксерка первым ударом нокаутировала соперницу – удивительное видео

Состоялся вечера бокса в Белфасте (столица Северной Ирландии). В одном из поединков боксерского шоу от Matchroom Boxing состоялся бой между Элиф Нур Турхан и Шоной Браун.

Не успели болельщики насладиться боксом, как турецкая боксерка отправила соперницу из Ирландии в глубокий нокаут. Левый хук Элиф Нур Турхан отправил Шону Браун на настил ринга, сообщает 24 Канал.

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Впечатляющая победа

За несколько секунд ирландка поднялась на ноги, но после отсчета рефери не позволил продолжить бой. Турхан понадобилось лишь один точный удар и 47 секунд, чтобы одержать уверенную победу.

Хотя первые секунды 29-летняя Элиф провела в защите.

Видео нокаута Элиф Нур Турхан

Следует отметить, что Нур Турхан решила провести этот бой только за 10 дней до этого вечера бокса. Такой короткий срок до поединка не помешал Элиф победить да еще и так ярко.

Нур Турхан осталась непобедимой боксеркой, за спиной которой 10 побед (6 – нокаутом). Уже 12 апреля турецкая боксерка снова выйдет в ринг в Германии.